Юнатан Дален: "Четвертое место на МЧМ – большое разочарование для сборной Швеции"

Нападающий молодежной сборной Швеции Юнатан Дален, ставший автором гола в матче за 3-е место чемпионата мира с Россией (1:2 ОТ), подчеркнул, что в эпизоде с заброшенной шайбой ему повезло. Хоккеист выразил разочарование четвертым местом.

– Я увидел, что соперник отпустил шайбу слишком далеко для такой ситуации, – приводит официальный сайт турнира слова Далена. – Поэтому решил прессинговать. Россиянин хотел отдать быстрый пас, но я его видел и тут же бросил по воротам, потому что голкипер не был готов. Этот эпизод – чистое везение.

Швеция выиграла два выставочных матча и пять первых встреч на турнире. Это семь побед в девяти матчах. Но мы без медали. Это большое разочарование.