Юлиус Гудачек: "Сборная Словакии может преподнести сюрприз на молодежном чемпионате мира"

Вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек отметил игру молодежной сборной Словакии на чемпионате мира в США. Голкипер также добавил, что словаки могут преподнести сюрприз на МЧМ.

– Есть у нас ребята 1998-1999 годов рождения, которые успешно выступают в канадской юниорской лиге. Плюс хороший тренер, – цитирует "Р-Спорт" Гудачека. – Вратарь, 3-4 защитника и еще несколько нападающих играют в Северной Америке, и это заметно. Думаю, они могут преподнести сюрприз на этом чемпионате мира. Но им надо работать, работать и еще раз работать.

Ребята большой сюрприз устроили для всей страны. С канадцами было 0:6, поэтому я утром не сразу поверил, что счет верный. В "молодежке" сейчас работает тренер по вратарям, который работал с нами на чемпионате мира в Кельне, и он очень хороший специалист. Посмотрите, какие сейвы делал наш вратарь, это стало залогом победы. Плюс наши голы… третья наша шайба была бы украшением "хайлайтов" НХЛ.