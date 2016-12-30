03:12 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Яков Тренин: "Сборная России допустила прежние ошибки"

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Нападающий молодежной сборной России Яков Тренин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) посетовал, что россияне не смогли реализовать свои моменты, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

 
Сегодня. Торонто. Россия - США - 2:3. Илья САМСОНОВ и Данила КВАРТАЛЬНОВ не в силах помешать автору первого гола Клейтону КЕЛЛЕРУ.Ничего страшного, для России все еще впереди

– Что не получилось сегодня?

– Допустили те же самые ошибки, что и в матче против Канады. Опять медленно начали, было много удалений. И свои моменты не реализовали.

– Особенно не получился старт матча. Вы перенервничали?

– Вот про это я говорю – у нас медленный старт. А американцы бегут, давят. Мы немного теряемся, допускаем ненужные ошибки.

– Были ли проблемы с концентрацией?

– Думаю, что нет. Мы были готовы к матчу психологически, были настроены, но я не понимаю, почему так получается.

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Материалы REN-TV

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