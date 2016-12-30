Яков Тренин: "Было чувство, что дожмем сборную США"

Нападающий молодежной сборной России Яков Тренин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что россияне могли дожать соперника в третьем периоде, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Но вы сыграли неплохо. Эта игра добавит вам уверенности?
– Да откуда уверенность после поражения?
– Чего вам не хватило в конце встречи?
– Не знаю. Чего-то.
– Но было чувство, что вот-вот дожмете сборную США?
– Да-да, было. У нас было много моментов при счете – 1:2. В третьем периоде обязаны были забивать. У меня шайба сошла с крюка. Обидно.