03:38 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Яков Тренин: "Было чувство, что дожмем сборную США"

0
0
0

Нападающий молодежной сборной России Яков Тренин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что россияне могли дожать соперника в третьем периоде, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Но вы сыграли неплохо. Эта игра добавит вам уверенности?

– Да откуда уверенность после поражения?

– Чего вам не хватило в конце встречи?

– Не знаю. Чего-то.

– Но было чувство, что вот-вот дожмете сборную США?

– Да-да, было. У нас было много моментов при счете – 1:2. В третьем периоде обязаны были забивать. У меня шайба сошла с крюка. Обидно.

Опрос

Кто выиграет молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ