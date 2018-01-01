Все голы россиян в матче со Швецией. Видео

Сборная России уступила Швеции по буллитам в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 3:4 по буллитам. В составе россиян по шайбе забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян. Команда заняла третье место в группе В и в четвертьфинале встретится со сборной США.
1:1 - Дмитрий Соколов 💥#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/6G0evxjdp7– Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2018 г.
2:2 - Клим Костин 💪#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/Z01PmqiLiS– Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2018 г.
3:3 - Алексей Полодян 💪#RUSSWE #U20 pic.twitter.com/4qigsfBBGb– Хоккей России (@russiahockey) 1 января 2018 г.
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