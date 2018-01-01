Все голы россиян в матче со Швецией. Видео

Сборная России уступила Швеции по буллитам в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 3:4 по буллитам. В составе россиян по шайбе забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян. Команда заняла третье место в группе В и в четвертьфинале встретится со сборной США.