07:15 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Все голы россиян в матче со Швецией. Видео


Сборная России уступила Швеции по буллитам в матче группового турнира молодежного чемпионата мира - 3:4 по буллитам. В составе россиян по шайбе забросили Дмитрий Соколов, Клим Костин и Алексей Полодян. Команда заняла третье место в группе В и в четвертьфинале встретится со сборной США.

 

 

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Материалы других СМИ
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