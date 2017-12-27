Войтек Будик: "Игроки Чехии в концовке матча с Россией немного занервничали"

Защитник молодежной сборной Чехии Войтек Будик после матча группового этапа молодежного чемпионата мира против России (5:4) отметил, что команда смазала концовку. По его словам, в этот момент чехи занервничали.

- Мы смогли забросить пять шайб России, и это очень важно для нас, - приводит пресс-служба ИИХФ слова Будика. - У россиян всегда хорошая команда, но тренеры здорово подготовили нас к игре. Мы работали с большой интенсивностью. В концовке немного занервничали, но все же добились победы, и это главное.