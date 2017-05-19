Владислав Третьяк: "У Новосибирска в конкурентах за МЧМ-2023 Финляндия и США"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что Финляндия и США являются конкурентами Новосибирска в борьбе за право принять молодежный чемпионат мира в 2023 году. Сегодня в Кельне проходит ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), однако решение по МЧМ-2023 отложено до следующего года.

- Презентация новосибирской заявки пройдет в пятницу на конгрессе ИИХФ, приехали и губернатор области, и мэр города, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка. - Мы с ними провели совещание. Пусть решение и не будет принято, но нам надо показать свою заинтересованность, потому что у нас в конкурентах за этот турнир и финны, и американцы. Для нас очень важно показать свой статус, мы ответственно готовимся. Другие страны заявку не представляют, мы стараемся быть фаворитами.

Выборы перенесены на следующий год, потому что пока не подписан контракт между ИИХФ и федерацией хоккея Канады, которая хочет проводить турнир три года подряд, но Европу ведь тоже нельзя ущемлять.