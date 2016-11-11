Владислав Третьяк: "У нас есть чем гордиться - хоккей движется вперед"

Президент ФХР Владислав Третьяк высказал свое мнение о выступлении молодежной сборной России в суперсерии против сверстников из Канады. По словам руководителя, в первом матче команда проявила себя хорошо. Россия победила Канаду в овертайме со счетом 3:2.

– Молодежка вас радует?

– Конечно. Я много с ними путешествовал сам и могу отметить, что вчерашняя победа очень важна, потому что лучшие хоккеисты в лиге Онтарио, не хочу других обижать. Они считаются сильнейшими. Второй матч всегда самый трудный для нас. Хотя мы не проиграли вчистую только в третьем периоде, но адаптация, переезды очень сильно влияют как раз на второй матч. Ребята все-таки молодцы, показывают хороший хоккей. У нас есть выбор, хорошие молодые ребята. Сейчас все выступления наших сборных успешные: и женских, и мужских, и молодежных, и юношеских. У нас есть чем гордиться, и мы видим, что хоккей движется вперед. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)