19:53 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Владислав Третьяк: "Стартом сборной на МЧМ-2017 удовлетворен"

0
0
0

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что удовлетворен стартом сборной России на молодежном чемпионате мира-2017. В первой игре команда проиграла Канаде (3:5), а во второй разгромила Латвию (9:1). В четверг россияне сыграют против США.

- Начали удовлетворительно, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Да, проиграли канадцам, но я думаю, ничего страшного не произошло. Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять. Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий (чемпионата мира-2011) Баффало, там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161228/1114363560.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ