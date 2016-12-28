Владислав Третьяк: "Стартом сборной на МЧМ-2017 удовлетворен"

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что удовлетворен стартом сборной России на молодежном чемпионате мира-2017. В первой игре команда проиграла Канаде (3:5), а во второй разгромила Латвию (9:1). В четверг россияне сыграют против США.

- Начали удовлетворительно, - приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. - Да, проиграли канадцам, но я думаю, ничего страшного не произошло. Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять. Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий (чемпионата мира-2011) Баффало, там тоже все началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале.