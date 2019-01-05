Владислав Третьяк: "Поведение Костина спортсмена не украшает"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что капитану молодежной сборной России Климу Костину нужно учиться держать удар. Он подчеркнул, что поведение хоккеиста после полуфинальной игры чемпионата мира с США (1:2) его не красит.

Капитан россиян на церемонии награждения по окончании матча выбросил свой шлем, чем вызвал неодобрительный гул трибун. После этого российский хоккеист отдал подаренные ему часы кому-то из сидящих на скамейке людей, а затем, под свист местной публики, выругался прямо в камеру. Позднее хоккеист извинился за свое поведение.

– Такое поведение любого спортсмена не украшает, а уж тем более – капитана команды, – цитирует РИА Новости Третьяка. – Вспоминаю, как мы играли 70-80-х годах в Северной Америке, нас тоже никто никогда там не любил. Всегда против нас болели, потому что мы сильная команда, а против сильных всегда болеют. Но надо держать удар, такое поведение не красит нашего капитана. Думаю, тренеры пообщаются с ним, сделают какой-то выговор. Понятно, что это эмоции, но надо держать себя в руках. Капитан должен быть примером для других.

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