Владислав Третьяк - о поражении России от США: "Трагический матч, трагический результат"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал трагедией поражение России от США в полуфинале молодежного чемпионата мира-2019. Россияне уступили 1:2 и в матче за 3-е место сыграют со Швейцарией.

- Трагический матч, трагический результат, потому что наша команда рассчитывала на золотые медали, - цитирует "РИА Новости" Третьяка. - Соперник был достойный, а одной шайбы мало для победы в таких играх, на таких турнирах. Ребята хорошо играли, полностью отдавались игре. Видно, что все сильно переживают, но надо настраиваться на матч за бронзу. В хоккейном мире бронза лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом для сборной России на таком турнире.

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