Владислав Третьяк: "Молодежный ЧМ показал, что у нас растут хорошие вратари"

Президент ФХР, бывший советский голкипер Владислав Третьяк отметил игру вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира. Петр Кочетков из "Барса" провел пять матчей, еще в двух сыграл Данил Тарасов из "Тороса". Команда на турнире завоевала бронзу.

- Оба вратаря сыграли достойно, у нас хорошая линия, - цитирует ТАСС Третьяка. - Как профессионального вратаря меня очень радует, что у нас достойная смена. Наша федерация хоккея работает - мы все время проводим турниры, я с ребятами работаю в тренировочном лагере. Мы взялись за них, а в результате видно, что у нас хорошие вратари.

Это молодежная сборная, каждой молодежной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться, я думаю, что те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее, мы надеемся, что они пополнят ряды клубов Континентальной хоккейной лиги, и национальной сборной.

Хотел бы отметить всю команду, ребята и под шайбу ложились, было видно, как они переживали со слезами на глазах после поражения в полуфинале от американцев. Видно было, что они очень хотели выиграть золотые медали.