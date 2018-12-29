Владислав Третьяк: "Молодежной сборной России необходимо улучшать игру в большинстве"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что молодежной сборной России необходимо улучшить игру в большинстве.

Россияне победили сборную Чехии со счетом 2:1. В первой игре подопечные Валерия Брагина обыграли Данию со счетом 4:0.

- В матче с чехами пришлось тяжело, ребята вкатываются, необходимо практиковать игру в большинстве, этот компонент отработан недостаточно хорошо, - цитирует ТАСС Третьяка. - Однако желание хоккеистов видно, впереди еще два тяжелых матча, сложный для нас календарь, но когда нам тяжело, мы играем нормально. Россия всегда выступает фаворитом, но на этом турнире претендентов на победу много, люблю молодежный хоккей за его непредсказуемость.

"В матче с чехами был полный стадион, около 18 тысяч зрителей пришли посмотреть на европейский хоккей, это говорит о том, насколько молодежные соревнования популярны и какое у болельщиков отношение к этому чемпионату.