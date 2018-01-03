Владислав Третьяк: "Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше"

Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги выступления молодежной сборной России на чемпионате мира. В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина проиграли США со счетом 2:4.

– На МЧМ у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь, – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР. – Игроки были хорошо готовы физически, при игре "5 на 5" действовали на равных, не уступали в движении. Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола. А вот с большинством все было не лучшим образом – всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина – было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление.

Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000-го годов рождения, в том числе и те, кто выступал на МЧМ в этом году.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу молодежку в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много.

У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние 8 лет у нашей страны – больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала.