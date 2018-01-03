12:41 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Владислав Третьяк: "Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше"

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Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги выступления молодежной сборной России на чемпионате мира. В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина проиграли США со счетом 2:4.

– На МЧМ у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь, – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР. – Игроки были хорошо готовы физически, при игре "5 на 5" действовали на равных, не уступали в движении. Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола. А вот с большинством все было не лучшим образом – всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина – было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление.

Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000-го годов рождения, в том числе и те, кто выступал на МЧМ в этом году.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу молодежку в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много.

У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние 8 лет у нашей страны – больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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titan2313

Команда была никакая! Третьяка давно пора гнать поганой метлой! Он не чем не управляет! Даже ошибки не признаёт!

15:07

Rosinant

Ещё лучше??????????!!!!!!!!!!!!!! Ну спасибо!!!!!!!!!!!! Вратарь то неплохой был, и человек хороший, а вот руководитель ... прости меня господи.

14:56

самоходчик

Бесы!!!!!!!!!!!!!!!!!

14:30

v.m.sem

вот уж "Одобрямс" Едресневый....,иди Вовану это доложи..

14:04

Tribunal Z

Брагин набрал сброд, на 5 метров пасы неточный дают, где это видано и это игроки сборной. Дисциплина игровая ноль, координация ноль. Армяне одним словом, игроки дворового хоккея. Могу одного вратаря похвалить. Если бы не он то со шведами штук 8 пропустили бы и с американцами ещё пяток могли забить. На воротах был парень молодец!

14:03

Tribunal Z

Да, вот если бы свои игроки делали тёмную тому кто удаления хватает необоснованно, то тогда и не удалялся бы никто, а так никто в торец дать не может или не хочет, всем пофиг.

14:00

Lennon

Ребят из сборной реально жаль - хоть какая-то надежда есть только у легионеров из АХЛ и прочих лиг..... А эти "новые армяне" сгинуть либо после клубов МХЛ, либо в ВХЛ......

13:56

Slim Taller

Разумеется,лучше ибо хуже уже некуда.Достаточно занять в группе место не ниже второго,и путёвка в полуфинал практически обеспечена.Что-бы решать такие простые задачи Третьяки не нужны.

13:55

Lennon

Зенки протри! Не просыхаешь поди уже так лет надцать! Хоккей гибнет! Куча бладаты в клубах МХЛ! Какие результаты?! А эту сборную не с твоего ли разрешения мельдонием кормили, а когда запахло жареным на ЮЧМ отправили более молодых, которые вообще первые шаги в профессиональном хоккее делают! На Олимпиаду повезете "сбитых летчиков" в лице Ковальчука и Дацюка. К последнему нет претензий - заслужил. Да и то максимум 2 звено и без перенапрягов - здоровье не железное, увы...... А Кошельчука-то зачем?! Овчекина еще хотели. Еще один "сбитый летчик".......

13:53

Джон....Сильвер

От Третьяка, как от функционера просто тошнит уже! С такими чиновниками хоккейными мы далеко не уедем! А в главной хоккейной лиге угробили конкуренцию и устроили чемпионат для одного клуба, а все хоккеисты только и грезят, как свалить за океан, ну в худшем случае в Питер - о каких перспективах и улучшениях можно говорить! Мне не стыдно, что наши хуже, чем канадцы и американцы - там за океаном действительно лучший хоккей. Но, мне стыдно, что мы хуже, чем чехи, шведы, финны. Почему словаки способны обыграть США, а русские нет? О чем это говорит? О том, что все эти европейские чемпионаты эффективней, чем наши пафосные КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Так дело пойдет - будем за выживание в элите бороться вместе с белорусами и датчанами.

13:48

AiXai51

Странно было б слышать другое из уст третьяка!! уходите мистеры муткообразные

13:33

AZ

Да все равно Третьяк вместе со своим протеже Знарком в феврале, вероятнее всего, будут с позором изгнаны.

13:19

Нижний

А что теперь Третьяку говорить, когда сам оплошал и не подготовил юниоров для сборной. недаром Брагин жаловался

13:08

Thomas_Boy_

С каждым годом сборные все слабее и слабее, но уверенность в победе у Третьяка крепнет и крепнет.

13:01

Solid snake

закусывать надо))

12:59

Serenky25

в 2019???

12:57

fanat2017

Владик в своём репертуаре,глаза пеленой завешаны давно,как у всей верхушки.!!!

12:56

Электросталец

опять безосновательная болтовня, иди на Голубой огонек, фынкцанер!

12:50