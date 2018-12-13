Владислав Третьяк: "Если Омск построит стадион, то принимать МЧМ-2023 будут два города"

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Омск может принять часть молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2023 года в том случае, если успеют построить стадион, сообщает ТАСС.

Губернатор Омской области Александр Бурков: "Достигли соглашения о проведении части МЧМ-2023 в Омске"

– Если Омск готов построить стадион, то принимать турнир будут два города, – приводит слова Третьяка ТАСС. – Зависит все от них. Сегодня Международная федерация хоккея на льду (IIHF) рассматривает вариант проведения в двух городах, но они должны показать готовность.

Напомним, что "Арена-Омск" находится в аварийном состоянии и непригодна для проведения матчей КХЛ, поэтому "Авангард" временно выступает в Балашихе.