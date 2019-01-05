Владислав Третьяк: "Если бы гол Шашкова засчитали, была бы совершенно другая игра"

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение России от США в полуфинале молодежного чемпионата мира (1:2). По его словам, на ход игры повлияла незасчитанная шайба Никиты Шашкова в первом периоде.

- Жалко, что не засчитали гол. Как я со стороны видел, наш игрок шайбу специально в ворота коньком не направлял, но так судьи решили, и если бы они засчитали гол, то совершенно была бы другая игра, - цитирует ТАСС Третьяка. - Считаю, что если надо быть чемпионом, то нужно обязательно забивать. Одной шайбы мало, хотя ребята старались, видно, что они переживали, но спорт есть спорт. У меня было такое ощущение, что американцы посильнее катались - наши в своих моментах были хороши, но нужно забивать.

Сейчас им надо пожелать удачи в матче за бронзу. Я говорил, что не люблю серебро, потому что в случае проигрыша ты уезжаешь с плохим настроением, а когда выигрываешь бронзу, то уезжаешь победителем. Конечно, чемпионство не сравнить с бронзой, но на матч за третье место надо настраиваться, потому что швейцарцы доказали свою силу, обыграв шведов.

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