Владислав Сухачев: "У нас не было проблем. Мы были единым коллективом"

Вратарь сборной России Владислав Сухачев после матче группового турнира молодежного чемпионата мира против команды Латвии (9:1) отметил, что полевые игроки ему сильно помогали. По словам голкипера, особых проблем он не испытал, так как команда выступила единым коллективом, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Для вратарей такие матчи очень сложные.

– Согласен. Но спасибо парням, которые помогли мне. Они все подчищали и облегчали мне работу. Поддерживали меня до матча и во время игры.

– Что произошло в том моменте, когда вы вышли из ворот, но промахнулись мимо шайбы.

– Случайность.

– Для вас такие моменты вообще характерны?

– Я люблю выходить. Но в этом случае у меня был косяк с приемом. Извиняюсь перед всеми за этот момент.

– Заметил, что игроки сборной Латвии против вас действовали слишком жестко.

– Но парни за меня вступались. Почему так происходит? Я не знаю – это лучше у них спросить.

– Все говорят, что это был тяжелый матч.

– У нас не было проблем. Мы были единым коллективом и справедливо победили.



– Непонятно, будете ли вы играть в следующем матче?

– А я откуда знаю? Мне что скажут, то я и делаю.