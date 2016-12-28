Владислав Сухачев: "У нас не было проблем. Мы были единым коллективом"

Вратарь сборной России Владислав Сухачев после матче группового турнира молодежного чемпионата мира против команды Латвии (9:1) отметил, что полевые игроки ему сильно помогали. По словам голкипера, особых проблем он не испытал, так как команда выступила единым коллективом, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Для вратарей такие матчи очень сложные.
– Согласен. Но спасибо парням, которые помогли мне. Они все подчищали и облегчали мне работу. Поддерживали меня до матча и во время игры.
– Что произошло в том моменте, когда вы вышли из ворот, но промахнулись мимо шайбы.
– Случайность.
– Для вас такие моменты вообще характерны?
– Я люблю выходить. Но в этом случае у меня был косяк с приемом. Извиняюсь перед всеми за этот момент.
– Заметил, что игроки сборной Латвии против вас действовали слишком жестко.
– Но парни за меня вступались. Почему так происходит? Я не знаю – это лучше у них спросить.
– Все говорят, что это был тяжелый матч.
– У нас не было проблем. Мы были единым коллективом и справедливо победили.
– Непонятно, будете ли вы играть в следующем матче?
– А я откуда знаю? Мне что скажут, то я и делаю.