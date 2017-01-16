Владислав Сухачев: "Самсонов по праву был первым номером молодежной сборной России"

Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев подчеркнул, что голкипер Илья Самсонов заслуженно был первым номером национальной команды на минувшем чемпионате мира. По его словам, Самсонов демонстрировал хорошую игру на протяжении всего турнира.

- Чем таким Брагин уникален? Почему ему удается каждый раз брать медали? - вопрос Сухачеву.

- Тем, что он сплачивает вокруг себя игроков. Делает из них семью. Когда мы ехали на чемпионат мира, ребята постарше - 1995, 1996 годов - рассказывали очень интересные истории. И все очень лестно отзывались о главном тренере.

- Наверное, с нетерпением ждете следующей с ним встречи? Уже в ранге первого номера молодежки.

- Да ну, у нас много ребят по любому году, которые играют неплохо. А по 1998-му очень много хороших вратарей, которые просто не привлекались пока. Но по качеству игры они сильны. Так что тут очень рано что-то прогнозировать.

- Не просто же так они не привлекались, и вы - определенно фаворит, пытавшийся даже зарубиться с Самсоновым.

- (Ухмыляется.) Сэм - очень хорош. И тут не важно, травма у меня или нет, он показывал действительно крутой хоккей на протяжении всего турнира. И вообще, он классный парень. Являлся для меня примером и много опыта мне передал. Первый номер был по праву его. (Игорь ЕРОНКО)

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