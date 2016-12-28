08:14 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Владислав Сухачев: "Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу"

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Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев после победы над Латвией на молодежном чемпионате мира (9:1) поблагодарил партнеров по команде. Также он отметил отличное настроение в раздевалке после игры. 

- Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу, - цитирует пресс-служба ФХР Сухачева. - Поддержали меня и до матча, и во время игры помогали, блокировали броски. Мы сегодня были единым коллективом, одной семьей, у нас все получилось. Настроение? В раздевалке настроение у ребят отличное. Мы победили, это самое главное.

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