Владислав Сухачев: "Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу"

Вратарь молодежной сборной России Владислав Сухачев после победы над Латвией на молодежном чемпионате мира (9:1) поблагодарил партнеров по команде. Также он отметил отличное настроение в раздевалке после игры.

- Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу, - цитирует пресс-служба ФХР Сухачева. - Поддержали меня и до матча, и во время игры помогали, блокировали броски. Мы сегодня были единым коллективом, одной семьей, у нас все получилось. Настроение? В раздевалке настроение у ребят отличное. Мы победили, это самое главное.