Владислав Радимов: "Пусть молодежка выбросит нахрен эту бронзу. Они обязаны былии играть в финале"

Бывший игрок сборной России по футболу, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в резкой форме раскритиковал молодежную команду России по хоккею. На молодежном чемпионате мира россияне завоевали бронзу, проиграв в полуфинале США (1:2) и победив в матче за третье место Швейцарию (5:2).

"Нифига я не доволен! Было все, чтобы золото выиграть ! Пусть выбросят нахрен эту бронзу... они обязаны были играть в финале", - написал Радимов в Твиттере.