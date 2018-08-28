Владимир Путин: "Молодежный ЧМ-2023 в Новосибирске нужно провести на высоком уровне"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым заявил, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года в Новосибирске должен быть организован на высоком уровне. Глава государства отметил, что страна уже доказывала умение принимать крупные турниры.

– Чемпионат мира нужно проводить, причем на высоком уровне, – цитирует ТАСС Путина. – Мы это умеем делать, мы это уже продемонстрировали и сами себе, что это делать умеем. Здесь в Новосибирске чемпионат мира среди молодежи по хоккею должен быть подготовлен.

По словам Травникова, над подготовкой к турниру "трудится весь регион, весь город".

– Мы приступили к разработке проектной документации по всем основным моментам для того, чтобы подготовится к этому значимому международному спортивному событию, – отметил он.

Врио губернатора Новосибирской области считает, что для того, чтобы качественно и без авралов построить новый ледовый дворец, строительство нужно начать весной 2019 года.