Владимир Плющев: "У российской молодежки слишком много проблем, на МЧМ будет трудно"

Бывший наставник национальной и молодежной сборной России Владимир Плющев в интервью "СЭ" отметил, что молодежка может не успеть ликвидировать все проблемы во время МЧМ. В стартовом матче россияне уступили Чехии (4:5).

– Какие основные проблемы отметите?

– Удивительно, но совершенно нет большинства – из шести удалений надо реализовывать хотя бы одно, а лучше половину. Сложности – с началом атаки, с организацией, в средней зоне, опека перед воротами никуда не годится. Такое ощущение, что защитники держат место или штанги охраняют. Три шайбы мы получили из-за того, что защитники теряли своих игроков и не дорабатывали в добивании.

– Наиболее выразительной была разница в движении между чехами и российскими хоккеистами.

– Они действительно превосходили нас в скорости, по катанию и в принципе доминировали и вели игру первым номером, а наши только отыгрывались. Надеюсь, сделают выводы.

– Можно ли устранить эти недостатки во время турнира?

– Проблем слишком много, и за это время будет трудно. По тактике надо поработать с ребятами в классе – совершили много детских ошибок. Эти 20-летние парни все-таки будущее нашей национальной команды, но пока выглядят не очень убедительно.

– Реально ли одолеть остальные сборные на групповом этапе?

– Ситуация непростая, потому что впереди швейцарцы, белорусы и шведы. Из этой подгруппы лучше выходить с первого места, чтобы облегчить жизнь. В четвертьфинале лучше попадать на 3-4 место, чем на лидеров. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Владимира Плющева