Владимир Плющев: "Сборной России надо готовиться к серьезным баталиям с американцами и к плей-офф"

Заслуженный тренер России, наставник молодежной сборной на трех молодежных чемпионатах мира Владимир Плющев подчеркнул, что после матча молодежного чемпионата мира-2017 Канада – Россия (5:3) национальной команде нужно готовиться к противостоянию с американскими хоккеистами. Специалист высказал мнение, что в ближайших матчах турнира, вероятно, тренерский штаб будет экспериментировать над составом.

– Из игры ударного звена выпал Александр Полунин. Что случилось с форвардом?

– Не думаю, что дело в североамериканской площадке. После одной или двух выставочных игр к ним наши хоккеисты привыкают. Возможно, Александр не может поймать свою игру.

– Возможны ли корректировки в составе первой тройки?

– Тренеры чувствуют игрока и понимают, почему он не показывает ту игру, которую от него ожидают. Возможно, переговорят с ним, сделают выводы.

– В следующих встречах будет пространство для эксперимента?

– Латвию обыграют однозначно, не видел пока команду Словакии. Но надо не уповать на соперников ниже классом, а надо готовиться к серьезным баталиям с американцами и к плей-офф. В следующем круге попадем на финнов, шведов или чехов.

– На восстановление до игры с латвийцами – менее суток. Стоит ли ожидать проблем от аутсайдера?

– Латвия – не тот соперник, с которым нужно сильно напрягаться. Возможно, будут какие-то эксперименты, хоккеистам дадут почувствовать игру, поймать кураж. Конечно, нельзя выходить со спущенными гамашами. И хотя класс нашей сборной вышел, нельзя недооценивать соперника, после поражения от США прибалты будут биться как в последней игре, и придется непросто. (Евгений БЕЛОУСОВ)