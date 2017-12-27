Владимир Плющев: "Российская молодежка слишком аккуратно играла"

Бывший наставник национальной и молодежной сборной России Владимир Плющев в интервью "СЭ" отметил, что россияне в стартовом матче МЧМ против Чехии (4:5) практически ничего не показали до третьего периода. По его словам, команда играла слишком аккуратно.

– Слишком аккуратно наши играли, – заявил Плющев. – Стартовый матч надо было вырывать с жилами как угодно – переходить на три звена, два звена, полтора звена. На деле дали возможность чехам играть первым номером, и те зацепились. Реализация лишнего у противника гораздо интереснее, чем у нас. Они пытались создавать моменты, а наши – просто набрасывали на пятак и "топтали", что проходит нечасто. За два периода мы практически ничего не показали, а в третьем противник просто доминировал в течение пятиминутки и обеспечил комфортный отрыв. Только в конце нам подарили эти моменты для реализации.

– Две шайбы россиян в концовке настраивает на оптимизм?

– Пилюлю подсластили, но только потому, что нам это позволили. Было ясно, что матч будет непростым. Соперник был хорошо известен, ведь дважды встречались с ним на протяжении сезона.

– Какие основные проблемы отметите?

– Удивительно, но совершенно нет большинства – из шести удалений надо реализовывать хотя бы одно, а лучше половину. Сложности – с началом атаки, с организацией, в средней зоне, опека перед воротами никуда не годится. Такое ощущение, что защитники держат место или штанги охраняют. Три шайбы мы получили из-за того, что защитники теряли своих игроков и не дорабатывали в добивании. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полное интервью Владимира Плющева