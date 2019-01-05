Владимир Плющев: "Демарш Костина не добавляет престижа нашей стране"

Бывший главный тренер молодежной и основной сборной России Владимир Плющев раскритиковал капитана молодежки Клима Костина за поведение в матче против США (1:2). После поражения в полуфинале молодежного ЧМ 19-летний форвард от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке. После игры он заявил: "Мы русские - здесь все и всё против нас".

- Костина не украшает такое поведение, он достойно провел этот матч, эмоции надо сдерживать, - цитирует "РИА Новости" Плющева. - Трибуны болели за тех, кто им ближе. Такой демарш не красит хоккеиста и не добавляет престижа нашей команде, ведь на тебя смотрят не только болельщики на стадионе, но и любители хоккея со всего мира.

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