Владимир Плющев: "Брагин взял всех лучших, кого мог"

Экс-главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев признался, что матч с США (2:3) оставил у него смешанные впечатления. По его словам, главным козырем россиян должен был стать боевой дух, но команда этого не продемонстрировала.

– Матч с американцами оставил много вопросов. Даже не на этот чемпионат мира, а на будущее, – цитирует "Р-Спорт" Плющева. – Потому что команда США, в общем-то, играла в "наш" хоккей, в советский. А мы играли… Сложно сказать, в какой хоккей мы играли.

Нельзя говорить о том, что у нас есть какая-то сильная сторона. Мы сильны духом, этого не отнять. А вот в технико-тактическом плане мы проигрываем очень серьезно. Об этом стоит задуматься. Мы не смогли продемонстрировать лучшие качества, как и в матче с канадцами, а это уже тенденция.

Брагин, безусловно, взял всех лучших, кого мог взять. Надо смотреть чуть глубже, чем результаты этих игр. У меня все крутятся слова "здесь русский дух, здесь Русью пахнет". То, что у нас было, – это наша духовитость, характер. Благодаря ему ребята могут показать результат на этом турнире, компенсируя минусы в тех компонентах, в которых уступают. Хоккей – игра умная и хитрая, здесь важно очень много факторов. Сборной есть над чем работать.