Владимир Плющев: "Битва России с Канадой будет не на жизнь, а насмерть"

Бывший главный тренер молодежной и основной сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру россиян на молодежном ЧМ. В понедельник команда Валерия Брагина одержала третью победу на турнире, победив Швейцарию 7:4. В заключительном туре группового турнира Россия встретится с Канадой.

- Ребята проявили характер, мужество, игра складывалась тяжело с первых минут, но россияне не развалились, не перешли на "чапаевщину", выдержали и достойно завершили игру, - цитирует ТАСС Плющева. - Однако мы зарабатываем много ненужных штрафов, в дальнейшем не хотелось бы из-за дешевых удалений получать негативные последствия. Радоваться такому сценарию встречи не приходится, необходимо с самого начала держать игру в своих руках, тем более, что соперник был не такой уж грозный. После этой игры тренеры сделают выводы и корректировку перед более сложными оппонентами, ведь если дать такую фору, как в матче со сборной Швейцарии, тем соперникам, что ожидают нас впереди, то отыграться уже не удастся.

От матча с Канадой стоит ожидать тяжелую битву, потому что канадцы играют дома и являются очень мощной командой. Они привезли на это первенство почти всех, кого хотели, канадские клубы Национальной хоккейной лиги пошли им навстречу. Битва будет не на жизнь, а насмерть. Игра важна с турнирной точки зрения, но кроме того, матч этих соперников всегда принципиален, его ждут и болельщики, и специалисты, вне зависимости от того, на какую стадию турнира он приходится.