Виталий Прохоров: "Во встрече со шведами должны показать, что готовы умереть, но не проиграть"

Олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров считает, что в случае победы над Швецией молодежная сборная России может занять первое место в группе на молодежном чемпионате мира. По мнению бывшего тренера юниорской сборной России, команда Валерия Брагина может выиграть матч, который состоится в ночь на 1 января, за счет характера.

- Мне хорошо знакомы шведы, с которыми мы будем играть в новогоднюю ночь. Скоростная, техничная команда с хорошим катанием и пасом, - сказал Прохоров. - У них ведется серьезнейший тактический разбор игры. В тренерском штабе семь человек, используются новейшие компьютерные технологии. Шведов надо брать волей и характером. Им надо сразу показывать, кто в доме хозяин. Всем известно, что шведы на разных уровнях имеют репутацию мягкотелой сборной. У них нет того характера, который отличает сборные России, Канады, США. Во встрече с ними мы должны показать, что готовы умереть, но не проиграть. В случае победы надо шведами первое место в группе вполне реально. Но это, конечно, при условии, что скандинавы в очной встрече переиграют чехов.

Я хочу поддержать наших ребят. Мы все обязательно должны поддержать и команду, и тренерский штаб. Они бьются за Россию, за свои семьи. Ничего страшного не произошло. Нужно успокоиться, сконцентрироваться и просто показать все, на что способна эта команда.

Матч Россия - Швеция состоится 1 января. Начало игры - 4.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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