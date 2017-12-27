Виталий Прохоров: "Сборной нужно было определиться с бригадами большинства до МЧМ"

Олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров считает, что главный тренер молодежной сборной Росси Валерий Брагин излишне упросил игру команды в большинстве в матче молодежного чемпионата мира против Чехии (4:5). Также бывший наставник юниорской сборной России посетовал на недостаточное количество бросков по воротам соперника при игре в неравных составах.

- Мне непонятно, зачем нужно было выпускать все четыре звена в большинстве, да и еще и делать это по очереди. Со спецбригадами нужно было определиться до турнира, - сказал Прохоров. - Уверен, что в дальнейшем тренерский штаб выберет несколько сочетаний для розыгрыша лишнего. Просто собрать хоккеистов, поставить их на большинство и надеяться, что ребята придумают все сами – на таком уровне это не сработает.

Нужно наигрывать розыгрыш лишнего, должно быть несколько вариантов развития атаки. С чехами мы все упростили до предела – свели все к одному варианту, когда двое нападающих просто стояли перед воротами, а два защитника и один форвард фактически на синей линии разыгрывали шайбу. Чехи, в свою очередь, тремя игроками перекрывали все пространство в зоне. Нам не хватало бросков. Мы просто передавали шайбу друг другу на синей линии, теряя на этом массу времени. Других идей не было.

При этом россияне очень много раз играли в большинстве. На таком турнире, как чемпионат мира, розыгрыш лишнего – это ключевая ситуация. Из каждого большинства нужно стараться извлечь максимум возможного.

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