Виталий Прохоров: "Отсутствие Сергачева на МЧМ? Надо радоваться за него, он заиграл в НХЛ"

Экс-главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров заявил, что не нужно расстраиваться из-за отсутствия защитника Михаила Сергачева в составе молодежной команды на чемпионате мира-2018. По его мнению, нужно радоваться за 19-летнего хоккеиста, который смог закрепиться в "Тампа-Бэй".

– Жаль, что из-за травмы не сыграет защитник Григорий Дронов, но отсутствие Михаила Сергачева – это не потеря, а скорее приобретение, – цитирует "Р-Спорт" Прохорова. – Надо радоваться, что человек заиграл в НХЛ, стал ведущим игроком в своей команде. Если говорить про потери, тогда уже надо смотреть и составы других команд, которые привозят игроков на два года младше, потому что у них в НХЛ играет больше людей, чем у сборной России.