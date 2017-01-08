Виталий Мутко: "Молодежный чемпионат мира? Американцы и канадцы лучше играют на маленьких площадках"

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко отметил, что хоккеисты сборной России показали достойную игру на молодежном чемпионате мира в Канаде, доказав, что по праву входят в тройку мировых лидеров. Россияне со счетом 2:1 в овертайме одолели сверстников из Швеции в матче за бронзовые медали турнира. Чемпионом мира стала сборная США, победившая в финале в серии буллитов команду Канады – 5:4.

– Я считаю, что канадцы, американцы и россияне являются лидерами мирового хоккея на этом уровне, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Но нам надо смотреть реально: там мы играем на маленькой площадке, на которой совершенно другие правила игры, чем в Европе. И, конечно, играть на другом континенте сложно. Но мне кажется, что наши парни выглядели достойно – просто красавцы.

Если мы хотим, чтобы хоккей был одинаковым в мире, помимо нашей работы по подготовке резерва нужно, чтобы была оптимизация. Но этим должна заниматься Международная федерация хоккея – чтобы площадки были одинаковых размеров.

Мы в Новогорске создали все условия для ребят, сделали маленькую площадку – но вы все равно попадаете в другую среду. И одно дело, когда ты с семилетнего возраста тренируешься в одних условиях, а потом попадаешь туда, где хоккеисты с тех же семи лет растут в других. Поэтому американцы и канадцы и играют по-другому, лучше чувствуют борт – все идет по-другому.