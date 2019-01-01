Виталий Кравцов: "Я не шутил, говоря, что Шэн - самый крутой"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов подвел итоги победы над Канадой (2:1) в рамках молодежного чемпионата мира и отметил партнера по команде. На сборе перед поездкой он сказал, что Павел Шэн – самый крутой в сборной, потому что сыграл три смены за "Салават" за весь сезон.

- Вытащили?

- Равный хоккей был. Мы победили.

- Вы шутили до чемпионата насчет Шэна.

- Это вы думали, что шутил. Я не шутил. Он крутой. Делайте выводы.

- Вы почти идеально сыграли именно как центр. Что сами думаете?

- Идеально сыграть невозможно. Но я с каждым матчем добавляю и стараюсь соответствовать этой позиции. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею