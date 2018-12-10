Виталий Кравцов: "Олег Знарок очень хороший мужик"

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов отметил в интервью "СЭ", что был готов к работе с Олегом Знарком. Он также подчеркнул, что в сборной ему помогает опыт игры за "Трактор" в КХЛ.

– Вы познакомились с Олегом Знарком. И провели под его руководством первую тренировку. Какие впечатления?

– У меня по школе был тренером Игорь Валерьевич Знарок, брат его. Очень сильно они похожи. Олег Валерьевич очень хороший мужик. Очень дельные советы дает, подсказывает, где и что, учит новому.

– То есть вы были к нему готовы?

– Судя по всему, был.

– Кто самый крутой в этой сборной?

– Наверное, Паша Шэн.

– Почему?

– Три смены сыграл за сезон.

– Опыт КХЛ позволяет вам чувствовать уверенно?

– Конечно, позволяет. У нас вся тройка с опытом КХЛ. Они – ребята матерые, играют в необычный хоккей. Вроде как химию нашли. Что-то получается у нас. (Игорь Еронко)