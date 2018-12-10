Виталий Кравцов - о молодежной сборной России: "У нас очень сильная команда собралась"

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов отметил в интервью "СЭ", что пока не уверен, будет ли играть в центре нападения. Он подчеркнул, что на чемпионат мира собралась очень сильная команда.
– Каким центральным нападающим будет Кравцов?
– Слабым, наверное.
– Почему?
– Не знаю. Сейчас ведь только тренируемся. Может, вообще в центре не буду играть. Как карта ляжет. Там уже, на турнире, можно об этом говорить. Мне везде нравится играть, в центре тоже. Главное – играть.
– Сейчас будете усиленно вбрасывания отрабатывать?
– Конечно, буду. Не получается пока.
– Всем проигрываете?
– Да нет. У Паши Шэна все выигрываю.
– До ноября у вас какой-то опыт был в центре?
– Может, по школе где-то играл. Не помню.
– То есть вы превращаетесь в Кузнецова.
– В Кравцова превращаюсь.
– Если сделают вас капитаном…
– Буду только рад. Подбадривать команду, быть заводилой коллектива – всегда приятно.
– Можно ли назвать эту сборную дрим-тим?
– Очень сильная команда собралась. Все стараются, все могут забить, все обороняются. Очень ровная такая команда. Четыре звена ровные. Но всех не перехвалить – самое главное будет в декабре уже.
– Как вас в "Тракторе" напутствовали?
– Пожелали удачи. И просили из Ванкувера что-нибудь привезти. Кепки, майки, детям что-нибудь.
– Медали не так важны?
– Ха-ха.
– Почему 14-й номер? Внутренняя политика – не брать выше определенного?
– С первого по тридцатый у нас номера. 74 и 14 похожи. Решил взять 14-й.
– Правильно ли это, не позволять игрокам брать те номера, какие они хотят?
– Не задавался этим вопросом. Сказали выбрать – я выбрал. (Игорь Еронко)