Виталий Кравцов - о молодежной сборной России: "У нас очень сильная команда собралась"

Форвард молодежной сборной России Виталий Кравцов отметил в интервью "СЭ", что пока не уверен, будет ли играть в центре нападения. Он подчеркнул, что на чемпионат мира собралась очень сильная команда.

– Каким центральным нападающим будет Кравцов?

– Слабым, наверное.

– Почему?

– Не знаю. Сейчас ведь только тренируемся. Может, вообще в центре не буду играть. Как карта ляжет. Там уже, на турнире, можно об этом говорить. Мне везде нравится играть, в центре тоже. Главное – играть.

– Сейчас будете усиленно вбрасывания отрабатывать?

– Конечно, буду. Не получается пока.

– Всем проигрываете?

– Да нет. У Паши Шэна все выигрываю.

– До ноября у вас какой-то опыт был в центре?

– Может, по школе где-то играл. Не помню.

– То есть вы превращаетесь в Кузнецова.

– В Кравцова превращаюсь.

– Если сделают вас капитаном…

– Буду только рад. Подбадривать команду, быть заводилой коллектива – всегда приятно.

– Можно ли назвать эту сборную дрим-тим?

– Очень сильная команда собралась. Все стараются, все могут забить, все обороняются. Очень ровная такая команда. Четыре звена ровные. Но всех не перехвалить – самое главное будет в декабре уже.

– Как вас в "Тракторе" напутствовали?

– Пожелали удачи. И просили из Ванкувера что-нибудь привезти. Кепки, майки, детям что-нибудь.

– Медали не так важны?

– Ха-ха.

– Почему 14-й номер? Внутренняя политика – не брать выше определенного?

– С первого по тридцатый у нас номера. 74 и 14 похожи. Решил взять 14-й.

– Правильно ли это, не позволять игрокам брать те номера, какие они хотят?

– Не задавался этим вопросом. Сказали выбрать – я выбрал. (Игорь Еронко)