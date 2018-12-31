Виталий Кравцов - о двух буллитах в ворота России: "Саморуков дал нам отдохнуть, все равно наше большинство осталось"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов подвел итоги матча чемпионата мира против Швейцарии (7:4).

– Кажется, это был самый интересный и напряженный матч на чемпионате мира. Согласны?

– Не считаю, что такой матч был интересен. Очень плохо играли, пропустили два быстрых гола – эмоции перехлестывали, молодежный хоккей. Слава богу, отыгрались, проявили характер, показали командный дух и победили.

– В чем состояли ошибки?

– Где-то сидел в голове товарищеский матч, когда мы выиграли у швейцарцев перед турниром 4:1. Но эта уже совсем другая команда. Был недонастрой – казалось, что можем выйти и просто выиграть, не затратив много сил. Хотелось бы поблагодарить бригаду меньшинства, которая выстояла столько минут, и вратаря, что он ловил шайбы – нам оставалось только забивать.

– Наконец-то реализовали большинство, даже два раза?

– Если держать себя в напряжении, просто что-то не получается. В этот раз сыграли в удовольствие и получилось забить.

– На вашей памяти было два буллита подряд?

– Нет, конечно, но Дима Саморуков нам отдохнуть дал, все равно большинство осталось (смеется). Верили в Тарасова, что вытащит. (Андрей Бротский)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею