Виталий Кравцов: "Мне без разницы, где играть"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов - о матче со сборной Чехии (2:1) на чемпионате мира.
- Две игры вы провели на непривычной позиции центрального нападающего. Как их для себя оцените?
- Меня чего спрашивать? Надо у тренеров. Мне без разницы, где играть. Слева, справа, в центре, в защите, на воротах. Где буду приносить пользу, там и готов сыграть.
- Не удивитесь, если вас переведут на фланг?
- Нет.
- Вашу сестру все время показывают во время матчей на видеокубе.
- У меня сегодня еще и мама с братом прилетают. Папа и сестра уже здесь. Поддержка родных очень важна. (Алексей Шевченко)
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