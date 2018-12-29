Виталий Кравцов: "Мне без разницы, где играть"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов - о матче со сборной Чехии (2:1) на чемпионате мира.

- Две игры вы провели на непривычной позиции центрального нападающего. Как их для себя оцените?

- Меня чего спрашивать? Надо у тренеров. Мне без разницы, где играть. Слева, справа, в центре, в защите, на воротах. Где буду приносить пользу, там и готов сыграть.

- Не удивитесь, если вас переведут на фланг?

- Нет.

- Вашу сестру все время показывают во время матчей на видеокубе.

- У меня сегодня еще и мама с братом прилетают. Папа и сестра уже здесь. Поддержка родных очень важна. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

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