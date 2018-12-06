Виталий Кравцов: "Из "Рейнджерс" звонят часто. Статистику выкладывают. Следят, видимо. Нужен"

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал, что поедет в Нью-Йорк, если челябинский клуб не выйдет в плей-офф. Напомним, что минувшим летом "Рейнджерс" задрафтовали россиянина под девятым номером на драфте НХЛ.

– Часто звонят из "Рейнджерс"?

– Часто. Общаемся, еду передают.

– Что?

– Протеин, витамины всякие.

– Серьезно? Это нельзя купить в России?

– Они какие-то специальные. Чтобы я получше себя чувствовал.

– Что это улучшает?

– Дали мне, сказали: "Пей". Запомнилось… В России тоже много чего хорошего. Но таких витаминов, которые мне дали, у нас не продают.

– В Твиттере "Рейнджерс" постоянно отмечают, как вы сыграли, что сделали. Следите за этим?

– Да, смотрю иногда. Статистику выкладывают. Сколько бросков, пасы, очки… Следят, видимо. Нужен.

– Если "Трактор" не выйдет в плей-офф, поедете в Нью-Йорк?

– Поеду.

– Сезон так закончите?

– Да. (Алексей Шевченко)

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