Виталий Кравцов: "Еще года два назад не мог представить, что буду играть в КХЛ"

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов заявил в интервью корреспонденту "СЭ", что КХЛ - очень сильная лига. Он добавил, что еще года два назад не мог представить, что будет играть в этой лиге.

– Нет ощущения, что прощаетесь уже с КХЛ? Мол, "что мне тут играть, я уже точно уеду".

– Нет, конечно. Это очень сильная лига.

– Но ваше настроение …

– Еще года два назад я не мог представить, что буду в КХЛ играть. Сейчас судьба так сложилась, что потихоньку что-то получается. Может, я в НХЛ 30 лет проведу, а потом вернусь в "Трактор" или "Адмирал" из Владивостока, где я родился.

– Думаете, "Адмирал" будет существовать в тот момент?

– Ну а как? Надеюсь на это, все-таки родной город.

– Опустим за скобки, что вы можете переехать в "Рейнджерс" в этом сезоне. Там все физически сильные хоккеисты. Вы сейчас обожглись на подготовке. Что будет иначе – поедете летом туда работать по их методике?

– После сезона отдохну, а потом поеду туда тренироваться. Всегда есть физически сильные хоккеисты, но надо быть умнее. Не лезть на таких. Степа Захарчук катался против нас, я мимо него ездил (смеется).

– У Кузнецова в последний год в "Тракторе" были случаи, когда его постоянно тянули куда-то посидеть, он же был свой. У вас такое есть?

– Я сразу такое пресекаю. У меня есть определенный круг общения, который не хочу расширять. Если новое знакомство, подойду и пообщаюсь. Но если позвонят и пригласят покушать, то я откажусь, скажу, что с семьей дома. (Алексей Шевченко)

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