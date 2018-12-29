09:12 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Виталий Кравцов: "Два гола в меньшинстве? Мы его тренировали"

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Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов -  о матче со сборной Чехии (2:1) на чемпионате мира.

- Что у вас не пошло в первой половине матча?

- Играл на команду. Моменты создавать не получалось. Но мы выиграли. Когда такой турнир, то личные успехи отходят на второй план. Надо о команде в первую очередь думать.

- В третьем периоде вы завелись, стали заметнее.

- Я стал больше играть с шайбой, от этого и пошли моменты.

- Как готовились к чехам и что удалось показать из запланированного?

- Ничего необычного не готовили. Выходили побеждать соперника. Понимали, что чехи могут сыграть грязно, что-то сказать. Нам главное было не заводиться и играть в свой хоккей. Навязывать то, что мы хотим, а не подстраиваться под сборную Чехии.

- Два гола в меньшинстве – это довольно необычно для такого матча.

- Мы его тренировали (улыбается).

- Серьезно?

- Конечно. Ха-ха. Слава Богу, что так получилось. Тяжелые, рабочие голы, предопределившие судьбу матча. (Алексей Шевченко)

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