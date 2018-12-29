Виталий Кравцов: "Два гола в меньшинстве? Мы его тренировали"

Нападающий молодежной сборной России Виталий Кравцов - о матче со сборной Чехии (2:1) на чемпионате мира.
- Что у вас не пошло в первой половине матча?
- Играл на команду. Моменты создавать не получалось. Но мы выиграли. Когда такой турнир, то личные успехи отходят на второй план. Надо о команде в первую очередь думать.
- В третьем периоде вы завелись, стали заметнее.
- Я стал больше играть с шайбой, от этого и пошли моменты.
- Как готовились к чехам и что удалось показать из запланированного?
- Ничего необычного не готовили. Выходили побеждать соперника. Понимали, что чехи могут сыграть грязно, что-то сказать. Нам главное было не заводиться и играть в свой хоккей. Навязывать то, что мы хотим, а не подстраиваться под сборную Чехии.
- Два гола в меньшинстве – это довольно необычно для такого матча.
- Мы его тренировали (улыбается).
- Серьезно?
- Конечно. Ха-ха. Слава Богу, что так получилось. Тяжелые, рабочие голы, предопределившие судьбу матча. (Алексей Шевченко)
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019