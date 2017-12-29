Виталий Абрамов: "Сборной России в конце матча удалось подобрать ключи к воротам Швейцарии"

Форвард молодежной сборной России Виталий Абрамов после победы над Швейцарией в матче чемпионата мира (2:5) отметил, что команда придерживалась своего плана на игру. Также он признался, что ему повезло в моменте с заброшенной шайбой.

– Мы придерживались нашего плана на игру, – сообщил Абрамов. – Строго действовали в обороне и больше создавали в атаке.

– Почему швейцарцам удалось сравнять в начале третьего периода?

– У них хорошая команда, они здорово оборонялись, выручал вратарь. В конце удалось подобрать ключи к его воротам.

– Сегодня играли намного лучше или просто получилось забить?

– Просто сегодня удалось победить. Мы исправили ошибки, поэтому действовали лучше.

– Как вы забили гол?

– Это было на последних минутах, и мне повезло. Надо просто продолжать в том же духе.

– Чем важен для вашей команды нынешний чемпионат?

– Сборная России выиграла золото в прошлый раз в Баффало, поэтому у нас на родине к этому турниру повышенное внимание.

– Помните финальный матч?

– О, да! Сейчас я очень рад выступать здесь. (Александр ЧЕХОВ)

Трансляция матча Россия - Швейцария