Виталий Абрамов: "Неприятно стать одним из разочарований молодежного чемпионата мира"

Форвард молодежной сборной России Виталий Абрамов в интервью "СЭ" рассказал о том, что перед командой стояла цель выиграть чемпионат мира. По его словам, все были объединены этой идеей.

– Впервые за восемь лет сборная России осталась без медалей чемпионата мира. Как так получилось?

– Конечно, и я, и остальные ребята очень ждали МЧМ. Масса эмоций, ведь, это, возможно, главный турнир в карьере каждого из нас. Кто знает, когда еще придется свитер с нашим гербом примерить? Готовились с воодушевлением. Я был счастлив, что в этот раз попал на чемпионат. Хотелось показать, что можем выиграть турнир. Все были объединены одной идеей, одной целью. Но не получилось.

– Может, команда в целом, да и вы сами элементарно перегорели от сверхожиданий и накрутки?

– Можно придумать массу причин, а можно не выделить ни одной. Уверяю, никто не валял дурака, старались быть единым кулаком. С мотивацией проблем не существовало и никакой недооценки или расслабленности и близко не было. В коллективе то все было отлично, ребята очень сплотились.

– Перед турниром вас называли одной из главных звезд, а после – одним из главных разочарований.

– Конечно, это неприятно. Ни как игроку, ни как человеку. Не удалось показать свою игру – это факт. А вот почему... Может, осознание будет позже. Вспоминаю игры, свои действия, пытаюсь анализировать причину неудачи. Пока все сложно сформулировать. Нужно все обдумать, сделать выводы и не повторять таких ошибок. (Дмитрий ГРОШЕВ)