Виталий Абрамов: "Надеюсь, следующая молодежка не повторит наших ошибок"

Форвард молодежной сборной России Виталий Абрамов в интервью "СЭ" рассказал о том, что у него сожаления из-за того, что он до сих пор выступает в юниорской лиге, а не в НХЛ. По его словам, он хотел бы стать лидером в раздевалке и на льду.

– Не сожалеете, что, готовясь к НХЛ, до сих пор играете в юниорской лиге, а не во взрослой – КХЛ или другой европейской?

– А чем тут не вызов? И о каком сожалении речь? Да, я не смог пройти в состав "Коламбуса" летом. В "Блю Джекетс" я один из многих, все нужно доказывать на месте. В АХЛ не могу пока играть по возрасту. Вариантов, кроме как вернуться в лигу Квебека, для меня не было. Тут дело не в набранных очках. Я хочу научиться стать лидером в раздевалке и на льду, почувствовать эту ношу. В жизни пригодится.

– Летом писали, что вы чуть ли не в ультимативной форме отказались возвращаться в "Гатино" из "Коламбуса" и поэтому вас спустя время обменяли.

– Читал об этом. И не понимаю, откуда это взялось, относительно ультиматумов. Такого я не говорил и условий не ставил. Все уже изложил, что и как. Слухи об обмене еще летом ходили. "Гатино" обменял многих ведущих игроков. Надеюсь, "Викториавилль" себя покажет. А что касается летнего лагеря, то в "Коламбусе" дали хорошие и нужные советы – и я им следую.