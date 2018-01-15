Виталий Абрамов: "Четвертьфинал - не потолок для сборной России"

Форвард молодежной сборной России Виталий Абрамов в интервью "СЭ" рассказал о том, что команда не проигрывала на чемпионате мира матчи вчистую. По его словам, на игроков могла давить ответственность.

– Решающий матч с США был проигран в упорной борьбе. Невезение или что-то другое?

– Могли добиться большего. Повторюсь, это никак не потолок для сборной России. И по ходу турнира мы уступали на каких-то, пусть и важных отрезках, но не проигрывали вчистую целые матчи.

– Олег Браташ заявил, что в четвертьфинале Россия больше заслуживала победы.

– Победу заслужил тот, кто ее добился. Игра неплохая была. И по технике, и по тактике. Моменты создавали. На скамейке, на льду, в раздевалке никак не ощущалось, что уступаем или можем уступить. Тем обиднее проиграть.

– А в дебютной игре с чехами что случилось?

– Возможно, давила ответственность за первый матч – все боялись ошибиться.

– А чехи почему не боялись?

– И там мы смотрелись неплохо, временами. Все состоит из мелочей. Какой-то из них и не хватило. Никто не ждал, что закончится плачевно все. Значит, недоработали. (Дмитрий ГРОШЕВ)