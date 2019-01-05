Василий Подколзин: "Знарок сказал, что по самоотдаче ни к кому вопросов нет"

Нападающий сборной России​ Василий Подколзин подвел итоги полуфинального матча молодежного чемпионата мира против США (1:2).

– Мы пропустили ненужные голы, где-то не повезло. Сейчас тяжело что-то говорить, полное опустошение. Нужно максимально быстро восстановиться к завтрашней игре за бронзу.

– Недонастроя не было?

– Конечно, нет. Какой может быть перенастрой, когда выходишь играть с американцами. Только если перенастрой. В принципе, мы достаточно строго играли в обороне, хорошо в атаке, подростковая агрессия была. Немного не повезло.

– Какую установку на матч дал Брагин?

– Просто выходить и выигрывать. Строго действовать в обороне, реализовывать свои моменты. В обороне мы сыграли хорошо, за исключением эпизода с пропущенной шайбой в первом периоде, немного не разобрались. Вторую шайбу пропустили в меньшинстве, а с первой просто не хватило везения.

– Столько было моментов, отмененная шайба, огромное количество моментов. Не оказывало ли это давление?

– Немного поддавливало, понимали, что время поджимало. Сейчас уже могу сказать – это жизнь, это хоккей, случается даже такое. Мы упустили три стопроцентных момента, у меня был момент, тоже не забил. Это надо пережить, максимально быстрее забыть. Уже меньше суток до финала за бронзу, надо выходить и брать медали.

– Олег Валерьевич (Знарок​) уже заходил в раздевалку после игры?

– Заходил, сказал, что по самоотдаче ни к кому вопросов нет. Все могут спокойно смотреть в глаза друг другу, мы сделали все, что могли, просто не получилось.

– Завтра матч за бронзу. Это тоже медали на кону, надо просто выдохнуть и перенастроиться?

– Конечно, надо сейчас пережить, переспать этот матч. Наутро уже проснуться со свежей головой, выходить и выигрывать во что бы то ни было. (Алексей Шевченко)

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