Василий Подколзин: "Запомню МЧМ-2019 на всю жизнь"

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин признался, что запомнит МЧМ-2019 на всю жизнь. Россияне завоевали бронзовые медали, обыграв Швейцарию (5:2).

- Эмоциональный турнир, - сказал Подколзин в эфире "Матч ТВ". - Думаю, запомню его на всю жизнь. У нас была настоящая семья. Сегодня многое не получалось, но благодаря команде выиграли.

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