02:59 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Василий Подколзин: "Запомню МЧМ-2019 на всю жизнь"

Обсудить
0

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин признался, что запомнит МЧМ-2019 на всю жизнь. Россияне завоевали бронзовые медали, обыграв Швейцарию (5:2).

- Эмоциональный турнир, - сказал Подколзин в эфире "Матч ТВ". - Думаю, запомню его на всю жизнь. У нас была настоящая семья. Сегодня многое не получалось, но благодаря команде выиграли. 

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ