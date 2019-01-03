Василий Подколзин: "Вылет Канады не стал каким-то удивлением"

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после четвертьфинала МЧМ со Словакией (8:3) подвел итоги этой стадии турнира

- Игра давалась нам с самого начала. Мы забили быстрые голы, уверенно вошли в матч. У нас не было никакого недонастроя. Все ребята были заряжены. В концовке игры немного провалились, но счет позволял.

- Почему расслабились?

- Когда такой счет, то пытаешься что-то новое придумать, играешь не так просто как всегда. От этого немного пошли ошибки. Ничего страшного, подкорректируем. В других матчах надо будет играть осторожнее.

- Брагин ругался?

- Понятно, что остался этим недоволен. Да и ребята сами недовольны такой концовкой. Это никого не устраивает.

- До игры знали, что в случае победы сыграете в полуфинале с американцами?

- Нет, узнал об этом только после окончания нашего матча. Для меня ожидаемая новость. Будем готовиться к полуфиналу как к обычной игре. Будем биться.

- Вылет Канады стал сюрпризом?

- Тяжело сказать. В хоккее всякое бывает. Я сегодня весь день к матчу готовился, ничего особенно не смотрел. Увидел только результат. Он не стал для меня каким-то удивлением. Люди за это и любят хоккей на молодежных чемпионатах мира, что в нем случаются такие игры. Взять ту же победу швейцарцев над сборной Швеции, ни разу не потерпевшей поражения в группе. (Алексей Шевченко)

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