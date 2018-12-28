Василий Подколзин: "Не читаю прессу, сконцентрирован на своей игре"

Нападающий молодежной сборной России​ Василий Подколзин после победы над Данией в первом матче на чемпионате мира-2019 (4:0) отметил, что полностью сконцентрирован на турнире. По его мнению, игра с Чехией будет сложнее.

– Как себя чувствовали в первом матче МЧМ?

– Все нормально, даже мандража не было, ребята поддержали, и мне намного легче было.

– Были удивлены своим удалением?

– Нет. Я на самом деле сыграл не очень чисто. Во-первых, подпрыгнул, был в воздухе немножко. Хорошо, что дали две минуты, обошлось так.

– Чувствовали по скоростям, что другие парни старше на год-два?

– Стараюсь успевать за ними.

– Не самый яркий ваш матч все-таки.

– Алексей, команда выиграла, это главное.

– Высокие ожидания давят на вас?

– Абстрагируюсь от них. Не читаю прессу, сконцентрирован на своей игре. (Алексей Шевченко)

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​