Василий Подколзин: "Не читаю прессу, сконцентрирован на своей игре"

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин после победы над Данией в первом матче на чемпионате мира-2019 (4:0) отметил, что полностью сконцентрирован на турнире. По его мнению, игра с Чехией будет сложнее.
– Как себя чувствовали в первом матче МЧМ?
– Все нормально, даже мандража не было, ребята поддержали, и мне намного легче было.
– Были удивлены своим удалением?
– Нет. Я на самом деле сыграл не очень чисто. Во-первых, подпрыгнул, был в воздухе немножко. Хорошо, что дали две минуты, обошлось так.
– Чувствовали по скоростям, что другие парни старше на год-два?
– Стараюсь успевать за ними.
– Не самый яркий ваш матч все-таки.
– Алексей, команда выиграла, это главное.
– Высокие ожидания давят на вас?
– Абстрагируюсь от них. Не читаю прессу, сконцентрирован на своей игре. (Алексей Шевченко)
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею