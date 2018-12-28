04:06 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Василий Подколзин: "Не читаю прессу, просто сконцентрирован на чемпионате мира"

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Нападающий молодежной сборной РоссииВасилий Подколзин после победы над Данией в первом матче на чемпионате мира-2019 (4:0) отметил, что полностью сконцентрирован на турнире. По его мнению, игра с Чехией будет сложнее.

– Стараюсь максимально абстрагироваться от разговоров, не читаю прессу, просто сконцентрирован на чемпионате мира, – цитирует пресс-служба ФХР Подколзина. – Это была моя первая игра на таком высоком уровне. Мне довелось сыграть с ребятами, которые на два года старше. Скорости, борьба другие, но я привык, меня готовили. С чехами будет тяжелая игра, много борьбы. Не думаю, что будет закрытый хоккей. Сейчас восстановимся и будем готовиться к матчу.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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