Василий Подколзин: "Не читаю прессу, просто сконцентрирован на чемпионате мира"

Нападающий молодежной сборной России​ Василий Подколзин после победы над Данией в первом матче на чемпионате мира-2019 (4:0) отметил, что полностью сконцентрирован на турнире. По его мнению, игра с Чехией будет сложнее.

– Стараюсь максимально абстрагироваться от разговоров, не читаю прессу, просто сконцентрирован на чемпионате мира, – цитирует пресс-служба ФХР Подколзина. – Это была моя первая игра на таком высоком уровне. Мне довелось сыграть с ребятами, которые на два года старше. Скорости, борьба другие, но я привык, меня готовили. С чехами будет тяжелая игра, много борьбы. Не думаю, что будет закрытый хоккей. Сейчас восстановимся и будем готовиться к матчу.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею ​