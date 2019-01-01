Василий Подколзин: "Канадцы, как канадцы. Я против них давно играю"

Нападающий молодежной сборной России прокомментировал итоги матча группового этапа нашей команды против Канады (2:1).

- Сегодня очень строго сыграли в обороне за исключением пары моментов, - считает Подколзин. - Хорошо, что потащил вратарь. Упростили игру, лишний раз старались не обыгрывать, играли короткими сменами.

- Вчера вы говорили, что не настроились на матч против Швейцарии? Могло сегодня такое же случиться с Канадой?

- Сегодня довольно быстро прошла адаптация к атмосфере матча, трибунам, к судейству. Просто мы сами стали играть в лучший хоккей, в который играем всегда. Канадцы? Канадцы, как канадцы. Я против них давно играю. Хотя, скорости сегодня выше, чем в юниорском хоккее. Хорошо, что мы закончили групповой этап с положительными эмоциями.

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Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею