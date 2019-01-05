Василий Подколзин: "Думал, что американцу дадут больше за удар Кравцова"

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение сборной России от США в полуфинале чемпионата мира (1:2).
– Сейчас испытываю опустошение. Надо быстро восстановиться, чтобы быть готовым к матчу за третье место.
– Вы не прекращали биться до самого конца и могли спастись.
– Безусловно могли. Где-то не повезло, где-то сами недоработали. Отсюда и результат. Пропустили ненужные голы.
– Это невезение, мастерство или вратарь американцев здорово сыграл?
– Всего понемногу. У нас были стопроцентные моменты, в которых мы не забили. Не везло. Где-то мастерства не хватило. И вратарь тоже подтащил. Об этом надо побыстрее забыть и готовиться к следующей игре.
– Что скажете о не засчитанном голе Шашкова?
– Сложно судить. Тяжелый момент. Было ли там движение ногой – вопрос к судьям. Этот момент никак на нас не подействовал. Продолжали играть также, как и раньше.
– Американцу, нарушившему правила на Кравцове после окончания первого периода, надо было давать больше двух минут?
– Это судейское решение. Наверное, оно правильное. Я думал, что дадут больше. Эмоционально на нас это не отразилось. Мы остались в большинстве. Немножко только задело, что досталось Кравцову после свистка.
– Что сказал Брагин после игры?
– Сказал, что это надо пережить. У нас завтра матч за третье место, надо выходить на него и выигрывать. После поражения даже часа не прошло. Мне сложно говорить. (Алексей Шевченко)
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